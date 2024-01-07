Загарбники продовжують грабувати жителів окупованих територій - мер Мелітополя

Окупанти шукають квартири, куди заселяються самі та селять місцевих колаборантів.

Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією".

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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він пояснив, що окупанти спочатку влаштували "віджим" власності, коли різні банди хапали все, що можна було вкрасти.

"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - додав мер.

Також російські загарбники продовжують пошук квартир, куди мають намір заселяти окупантів та місцевих колаборантів.

Окупанти влаштовують регулярні рейди, вивчають хто де живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях хочуть забовʼязали підлітків ставати на військовий облік.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники взялися "промивати мізки" дітям у дитсадках.

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