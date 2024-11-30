Загарбники у найближчі місяці будуть зазнавати рекордних втрат: військовий назвав причину

Диктатор Путін не впевнений, що може вийти на переговори у привілейованому становищі.

У російських загарбників у найближчі два місяці можуть бути рекордні втрати в особовому складі через те, що у США наближається інавгурація Дональда Трампа.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він заявив, що за минулу добу було ліквідовано 2 тисяч російських загарбників і це є рекордом, оскільки на початку війни, коли громили російські колони, такий точний облік не вели.

"Там, я думаю, теж були свого роду чи рекорди цього плану, чи навіть можливо вище, але тоді стояло питання захищатися і тоді не стільки можна було вести облік знищених ворогів, не було стійкої лінії фронту, не було безпілотників такої кількості, які б давали можливість фіксувати", - сказав військовий.

Крім того, Тимочко заявив, що наразі Україна має обладнання, яке дозволяє прослухувати розмови загарбників.

"З моменту фіксації втрат ворога ми можемо говорити (про рекорд - ред.) дві тисячі, але, на мою думку, це не рекорд. Ми матимемо останні два місяці точно рекордні цифри, оскільки все ближче інавгурація (Дональда - ред.) Трампа", - допускає військовий.

Він заявив, що російський диктатор Путін "далеко не впевнений", що у нього будуть серйозні привілеї під час проведення переговорів.

"Він чудово розуміє, що виходити на переговорний процес у тій ситуації, в якій він зараз, це позиція серйозної слабкості. Друга армія світу тупцює у нас у Донецькій області, яку вона хотіла зайняти за три дні, з шаленими рекордними втратами, не в змозі перемогти, виконати свої власні плани", - звернув увагу Тимочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові розповіли, як росіяни наступають на Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що Сирський побував на фронті і пообіцяв посилення на двох напрямках.

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