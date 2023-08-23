Загарбники вербують населення окупованих територій до своєї армії — ЦНС

Російські загарбники на окупованих територіях Запорізької області активізували спроби вербування місцевого населення до своєї армії.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

Росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до лав ЗС РФ за контрактом. Головною мотивацією загарбники вказують грошове забезпечення.

Раніше окупанти намагались залучити місцевих жителів до своєї армії у так звані "добровольчі корпуси", однак туди ніхто не хоче вступати, тож їх довелось комплектувати росіянами та найманцями з інших країн.

"Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні", - пишуть в ЦНС.

Також загарбники продовжують налагоджувати роботу військкоматів на ТОТ й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським військам бракує техніки, і це сковує їхні дії та знижує бойовий дух.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти перекинули на Лимано-Куп’янський напрямок 45 тисяч військових та понад 500 танків.

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