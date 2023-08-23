Загарбники вербують населення окупованих територій до своєї армії — ЦНС

Головною мотивацією загарбники вказують грошове забезпечення.
Російські загарбники на окупованих територіях Запорізької області активізували спроби вербування місцевого населення до своєї армії.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Росіяни поширюють листівки та інші агітаційні матеріали з закликом вступати до лав ЗС РФ за контрактом. Головною мотивацією загарбники вказують грошове забезпечення.
Раніше окупанти намагались залучити місцевих жителів до своєї армії у так звані "добровольчі корпуси", однак туди ніхто не хоче вступати, тож їх довелось комплектувати росіянами та найманцями з інших країн.
"Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні", - пишуть в ЦНС.
Також загарбники продовжують налагоджувати роботу військкоматів на ТОТ й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським військам бракує техніки, і це сковує їхні дії та знижує бойовий дух.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти перекинули на Лимано-Куп’янський напрямок 45 тисяч військових та понад 500 танків.
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