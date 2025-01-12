Загарбники відправлятимуть студентів з окупованої Луганщини у реабілітаційні центри військ РФ

Студенти працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних "героїв сво".

Окупанти з так званої "академії культури і мистецтв Матусовского" в окупованому Луганську відправлятимуть студентів на практику до РФ, де вони будуть працювати у реабілітаційних центрах для російських військових.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що студенти працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних "героїв сво".

"Така виробнича практика студентів-культурологів – це частина кремлівської політики окупації України. Насамперед русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще – нав’язати відчуття причетності до “руського міра” та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС заявили, що також у "реабілітаційні центри" планують направляти студентів з інших закладів на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль планує навесні збільшити план з мобілізації українців на ТОТ.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія на окупованих територіях знищила українську літературу.

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