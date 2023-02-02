Загарбники вивозять українських старшокласників з окупованих територій до РФ для складання іспитів

Мета всіх цих заходів - асиміляція молоді, а отже знову йдеться про етноцид українців й нищення самоідентифікації

Окупанти вивозять українських старшокласників до РФ аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

Із Лисичанська було вивезено 50 11-класників для підготовки та здачі ЄДЕ (ЕГЭ). Усіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у ВНЗ на території РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Мета всіх цих заходів - асиміляція молоді, а отже знову йдеться про етноцид українців й нищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ – це РФ, а отже необхідно їхати здавати державні іспити на території Росії", - йдеться у повідомленні.

ЦНС зауважує, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують шукати дітей, які вчаться в українських онлайн-школах. Зокрема, у Бердянську вчителі т.зв. російських шкіл провели перевірку телефонів на виявлення відповідного додатку. Також з дітьми проводять розмови, аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують.

Нагадаємо, у школах Каховського району Херсонщини окупанти забороняють дітям навчатись за українською програмою.

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