Загарбники вночі атакували Львів: усі подробиці ракетного удару

У ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів. Наразі відомо про 3 загиблих і 8 поранених. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури.

Про це інформують мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Близько 02:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка охопила зокрема й західні регіони. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про запуск ворожих ракет із акваторії Чорного моря. Спочатку вони летіли в бік Києва, але згодом змінили траєкторію та полетіли на захід.

Вибухи у Львові та їхні наслідки

Перші вибухи цієї ночі у Львові пролунали близько 02:30. Протягом наступних 40 хвилин місто Лева почуло ще серію вибухів. Подекуди сталися перебої зі світлом та мобільним зв'язком. 03:18 - відбій тривоги.

Близько 03:35 стало відомо про те, що росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, а невдовзі і про трагедію в житловому домі. Спочатку в мерії повідомили про 4 постраждалих, але кількість зросла до 8, а згодом стало відомо і про трьох загиблих. Пошкоджено 60 квартир і 50 машин.

На місці трагедії рятувальники й поліцейські розбирають завали й дістають з-під них людей. Медики надають допомогу усім постраждалим.