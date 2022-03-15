Загарбники завдають ракетно-бомбових ударів: у Генштабі повідомили ситуацію в Україні станом на вечір 15 березня

Загарбники завдають ракетно-бомбових ударів: у Генштабі повідомили ситуацію в Україні станом на вечір 15 березня

Ворог б'є по об’єктах критичної інфраструктури, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках.

Триває двадцята доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.

Триває наступальна операція проти України. Ворога зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну інформацію станом на 18:00 15 березня 2022 року.

"Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства", - повідомляють у Генштабі.

ТСН.ua

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