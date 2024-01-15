Загарбники завозять на окуповані території лікарів з Карелії — ЦНС

Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні

Російські загарбники на тимчасово окуповані території України привезли медиків з Карелії.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що через брак кадрів на окупованих територіях загарбники продовжують завозити медичні бригади з території РФ. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження.

Наразі на окупованих територіях Запорізької області розгорнули роботу медичні бригади з Карелії.

Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

"Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Як повідомляв Центр національного спротиву раніше, в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни змушують людей на ТОТ дивитися пропагандистське телебачення.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знайшли новий спосіб заохочення українців на ТОТ отримувати паспорт РФ.

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