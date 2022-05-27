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Загарбники зазнали суттєвих втрат та були змушені перемістити до окупованої Херсонщини військову техніку та озброєння

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Загарбники зазнали суттєвих втрат та були змушені перемістити до окупованої Херсонщини військову техніку та озброєння

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Миколаївському та Криворізькому напрямках російські військові зазнали суттєвих втрат.

Через це загарбники перемістили до тимчасово окупованої Херсонської області військову техніку та озброєння, поки триватиме доукомплектування розбитих підрозділів армії РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 27 травня.

"На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ, сили ЗСУ в небі над Херсонщиною збили російський винищувач. 

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