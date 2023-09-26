«Загартовані серця» та EPAM Україна збирають на 100 автомобілів для сил оборон

Пікапи потрібні для порятунку життя захисників та цивільних на лінії зіткнення, звільнених територіях, а також в сірих зонах. До кінця року планується передати 100 автомобілів в рамках проєкту «Загартована сотня».

“Чим ближче до лінії зіткнення, тим більший масштаб гуманітарної катастрофи. Зростає потреба у швидкому виїзді поранених, які опинилися в місцях проведення бойових дій. Авто, які ми передаємо, мають широкий спектр застосування: на них перевозять як людей, так і вантажі. Яскравий приклад – це ситуація на Херсонщині. Там після підриву Каховської ГЕС завдяки пікапу вдалось евакуювати понад 30 людей, яким було важко самим пересуватися”, - розповідає представник ГО «Загартовані серця», волонтер Олександр Царевський.

Майже за рік компанія EPAM спрямувала на автівки понад 16 млн грн, на які придбали, відремонтували та вже відправили 60 машин. У «Загартованих серцях» зазначають, що б/в автомобілі зазвичай купують в Німеччині та Британії, потім доставляють до Вінниці, де їх оглядають та ремонтують у техсервісі. Переважно волонтери обирають пікапи. На ремонт однієї машини необхідно близько одного-двох тижнів. Використовують якісні деталі, оскільки від надійності авто на фронті залежать людські життя.

«В рамках проєкту «Загартована сотня» пікапи вже доставили у більш ніж 50 підрозділів на південному та східному напрямках. Завдяки цим автомобілям допомогу отримали тисячі людей, — говорить Дмитро Якимець, керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності EPAM Україна. — Ми продовжуємо цю ініціативу і пропонуємо усім охочим долучитися до неї. Разом ми зможемо швидше забезпечити сили оборони автівками та відповідно врятувати більше життів».

До проєкту можуть приєднатися як юридичні особи, так і всі охочі — передати власний автомобіль для потреб захисників або зробити донат за посиланням.

З усіх питань щодо участі у проєкті можна звертатися до волонтерів zagartovani.ukraine@gmail.com.

Приєднуйтесь! Разом до Перемоги!

EPAM – глобальна американська компанія з розробки ПЗ, світовий консультант з цифрової трансформації бізнесів. Була заснована 30 років тому, вона має представництва у 50+ країнах світу на всіх континентах, близько 60 тис. талантів співпрацюють з компанією в усьому світі. Клієнти EPAM – це компанії зі списку Fortune. В Україні представництво працює вже 17 років, наразі команда налічує 10 500 фахівців. EPAM має офіси в 12 містах та надає можливість віддаленої роботи.

ГО «Загартовані серця» — це команда волонтерів, яка з 2014 року допомагає силам оборони. Вони надають адресну допомогу - технічне спорядження, авто, екіпірування, ліки, продукти харчування тощо безпосередньо підрозділам ЗСУ на лінії зіткнення. Також волонтери займаються наданням гуманітарної допомоги медичним закладам та внутрішньо переміщеним особам, які змушені були залишити свої домівки.