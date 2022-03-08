Загибель 19 дорослих та 2 дітей внаслідок російського авіаудару по Сумах: розпочато досудове розслідування

Загибель 19 дорослих та 2 дітей внаслідок російського авіаудару по Сумах: розпочато досудове розслідування

Один будинок зруйнований повністю, частково — 16.

Прокуратура міста Суми розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Російською Федерацією житлового сектору міста, внаслідок якого загинули мирні мешканці.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Слідство встановило, що 7 березня близко 22:35 військовослужбовці збройних сил Російської Федерації здійснили авіаудар по житловому сектору Сум. Йдеться про будинки на вул. Романська та вул. Спартака.

У результаті бомбардування військами окупанта повністю знищено один будинок. Частково зруйновано - 16.

За попередньою інформацією, на місці авіаудару станом на 07:00 8 березня виявлені тіла 21 загиблого, серед яких дві дитини. Кількість постраждалих встановлюється.

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