Загибель дитини від ворожого боєприпасу на Дніпропетровщині: в поліції проводять перевірку

Загибель дитини від ворожого боєприпасу на Дніпропетровщині: в поліції проводять перевірку

У Дніпропетровській області за фактом загибелі 12-річного хлопчика правоохоронці проводять перевірки.

Дитина померла від вибуху касетного боєприпасу.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Інцидент стався 8 травня о 12:45 в одному із селищ Синельниківського району області. Хлопчик знайшов частину ворожого снаряду, яку приніс додому, де вона і здетонувала. Від отриманих поранені школяр помер.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі за даним фактом слідством вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що Росія посилює фільтраційні заходи в Херсоні, Голій Пристані та Геройському.

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