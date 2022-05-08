Загибель дитини від ворожого боєприпасу на Дніпропетровщині: в поліції проводять перевірку

У Дніпропетровській області за фактом загибелі 12-річного хлопчика правоохоронці проводять перевірки.
Дитина померла від вибуху касетного боєприпасу.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Інцидент стався 8 травня о 12:45 в одному із селищ Синельниківського району області. Хлопчик знайшов частину ворожого снаряду, яку приніс додому, де вона і здетонувала. Від отриманих поранені школяр помер.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі за даним фактом слідством вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що Росія посилює фільтраційні заходи в Херсоні, Голій Пристані та Геройському.
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