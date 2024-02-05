Загибель французів у Бериславі: іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до низки громад Херсонщини

Йдеться про громади, які перебувають під постійним обстрілом окупантів.

Від 5 лютого вʼїзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини відбуватиметься лише за погодження військової адміністрації.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

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Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

“На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець — поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій”, — наголосив перший заступник начальника Херсонської ОВА, заступник голови Ради оборони Херсонської області Дмитро Бутрій.

Нагадаємо, 1 лютого російські військові вкотре атакували Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє громадян Франції. За інформацією Нацполіції, іноземці загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА.

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