Загибель мобілізованого з Тернополя: у прокуратурі розповіли, що загрожує винним

У прокуратурі відкрили провадження через загибель військового Богдана Покітка через місяць після мобілізації.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлію Шевченко.

"20 лютого за вказаним фактом зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 ККУ. Це недбале ставлення до військової служби. Спецпрокурори встановлюють причетність осіб, імовірна недбалість яких призвела до тяжких наслідків. Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті, – від 5 до 8 років позбавлення волі", – повідомила речниця Юлія Шевченко.

Смерть Богдана Покітка з Тернополя через місяць після мобілізації

Богдану Покітку 16 січня на його день народження вручили повістку на зупинці громадського транспорту. 18 січня чоловік став військовим ЗСУ. Спочатку він охороняв тернопільський військкомат, проте 11 лютого чоловіка відправили на першу лінію фронту.

Богдан Покітко загинув 16 лютого у бою з російськими окупантами. Рідні чоловіка стверджують, що він не мав ніякого бойового досвіду, навчання на полігоні чоловік теж не проходив. Родичі обурені тим, що людину без підготовки відправили на лінію фронту. У Тернопільському ТЦК повідомили, що в них триває службове розслідування через загибель воїна.

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