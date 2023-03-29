Отримав повістку на зупинці, а через місяць загинув на фронті: що з розслідуванням щодо бійця із Тернополя

Прокуратура провела низку слідчих дій щодо підготовки мобілізованого з Тернополя Богдана Покітка, який загинув у бою на Донеччині через місяць після потрапляння до війська.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері західного регіону Юлію Шевченко.

Вона поінформували, що досудове розслідування у справі Покітка проводять за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Покарання за такий злочин передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.

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За словами Шевченко, правоохоронці допитали службовців Тернопільського обласного та міського ТЦК та СП (військкоматів), оперативного командування "Захід". Окрім того, були допитані свідки та родичі загиблого бійця.

Слідство отримало низку необхідних документів, зокрема щодо порядку призначення та переведення військовослужбовців в умовах воєнного стану.

У Спецпрокуратурі запевнили, що за результатами слідства та аналізу отриманих документів ухвалять "законне обґрунтоване рішення".

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо про загибель на фронті 33-річного мобілізованого із Тернополя Богдана Покітка. Він отримав повістку на зупинці громадського транспорту 18 січня, а вже 12 лютого його відправили воювати на Донбас, де чоловік і загинув 16 лютого.

Родичі наголошують, що Покітка відправили на передову без належної підготовки. За їхніми словами, мобілізований лише раз виїжджав на полігон та відстріляв не більше одного магазина набоїв.

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