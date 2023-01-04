Загибель окупантів у Макіївці: вцілілих солдат хотіли відправити у наступ, аби списати як свідків

Вцілілих після удару по казармі у Макіївці росіян хотіли відправити у наступ.

У ніч проти 1 січня було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Міноборони РФ досі не склало списків загиблих та поранених. А родичі солдатів розповіли, що вцілілих військовослужбовців хотіли відправити на передову.

Про це пишуть "Важливі історії" з посиланням на сім'ї російських солдат.

Дружина одного з мобілізованих із Самарської області, який отримав поранення після удару по Макіївці, розповіла, що не знає, де її чоловік зараз.

"Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось до госпіталю потрапив, пам'ять втратив... Але елементарно хоча б списки, с*ка, складіть! Хто живий, хто мертвий, хто в госпіталі", – поскаржилася вона.

Також, за її словами, військових, які вижили після удару по казармі, хотіли відправити "у наступ", однак "ті, хто розумніші, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік – в укриття якісь".

"Я думаю, що запросто їх можуть послати куди завгодно, аби прикрити цей весь захід", – розповіла вона.

Інша родичка мобілізованого із Самарської області розповіла, що вцілілих окупантів "хочуть списати як непотрібних свідків".

"Туди їде комісія, і ми боїмося, що їх можуть відправити кудись або заховати", – сказала вона.

Про те, що "приблизно 216 людей", які залишилися живими, хочуть "направити на передову або ще кудись з очей подалі", також написала і прокремлівська журналістка Анастасія Кашеварова. Пізніше вона додала, що через "галас, який піднявся", чоловіків залишили на місці, а деяких з них повезли на допит до прокуратури.

Удар по базі окупантів у Макіївці

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула. Пізніше Міноборони РФ заявило, що внаслідок удару загинуло 89 військових.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що мобілізовані, яких розмістили в колишньому гуртожитку ПТУ, повинні були стати кістяком угруповання окупаційних військ на сході України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни говорять, що Міноборони Росії намагається звинуватити чиновників так званої "ДНР" та самих "мобіків" у знищенні сотень окупантів у Макіївці Донецької області.

Reuters називає інцидент у Макіївці одним із найсмертоносніших ударів у війни Росії проти України. У Росії лунають вимоги покарати командування, яке допустило загибель військових у Макіївці від удару ЗСУ новорічної ночі.

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