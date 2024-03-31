Загибель пілота Максима Кузьмінова в Іспанії: Путін може продовжити вбивати своїх ворогів

Загибель в Іспанії пілота Максима Кузьмінова, який доставив в Україну гелікоптер і секретні документи, викликала побоювання, що Кремль знову націлився на своїх ворогів.

Про це пише видання The New York Times.

Як зазначається, люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати певне “повідомлення”. Це було очевидно для слідчих в Іспанії ще до того, як вони дізналися, ким він був. Вбивці не тільки вистрілили в нього шість разів у гаражі на півдні Іспанії, вони наїхали на його тіло своїм автомобілем.

На думку слідства, вони також залишили важливу підказку, щоб визначити свою особу: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку.

“Це було чітке повідомлення: “Я вас знайду, я вас уб'ю, я вас переїду і принижу”, — сказав високопоставлений чиновник Guardia Civil, іспанської поліції, яка контролює розслідування вбивства.

Зазначимо, що Кузьмінов втік з Росії в Україну минулого літа, прилетів на своєму військовому гелікоптері Мі-8 на територію нашої держави та передав літак разом із тайником із секретними документами українським розвідникам. Очевидно, у РФ керівництво Кремля розчинило це як зраду.

Його вбивство викликало побоювання, що російські європейські шпигунські мережі продовжують діяти та націлені на ворогів Кремля. І це попри узгоджені зусилля знищити їх після того, як Путін вторгнувся до України у 2022 році.

Нагадаємо, що у Росії відреагували на інформацію про вбивство їхнього пілота Максима Кузьмінова, який у літку 2023 року перегнав Мі-8 до України, в Іспанії. У розвідці його очікувано назвали "зрадником" та "злочинцем.

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