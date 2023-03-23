"Наказали відкрити вогонь на ураження": подробиці загибелі тероборонівця на кордоні з Білоруссю

У ДБР пояснили, що слідство триває і досі.

У ДБР повідомили подробиці загибелі бійця територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Сталось це через "порушення правил несення бойового чергування".

Про це пише "Громадське".

Трагедія сталась у ніч проти 25 лютого о 2:00 біля села Тур Ковельського району Волинської області. Директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко повідомив, що командир наказав відкрити вогонь на ураження через появу на кордоні невідомих осіб. Під час цього було поранено бійця територіальної оборони, який помер дорогою до лікарні.

Наразі триває розслідування трагедії, більше подробиць у ДБР не розкривають, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, 25 лютого загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк – ветеран АТО, який пройшов Іловайськ і воював на Донбасі ще до 2022 року. Родичі чоловіка стверджують, що його вбила ворожа куля, проте поліція це заперечує.

Після трагедії підрозділ 100 бригади ТРО, в якому за загадкових обставин загинув боєць, раптово перевели з-під білоруського кордону до Бахмута.

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