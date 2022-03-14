Загиблі окупанти та знищена техніка ворога: українські захисники відбили атаку росіян на східному напрямку

Українські захисники відбили атаку окупанта.
У понеділок, 14 березня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог відступив, зазнавши великих втрат.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Українські захисники відбили наступ окупантів: ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР.
"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти. Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.
Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила. Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої.
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