Загиблі під час евакуації на Київщині не дочекалися погодження “зеленого коридору”

Загиблі під час евакуації на Київщині не дочекалися погодження “зеленого коридору”

Мешканці заблокованого окупантами села намагалися врятуватися самостійно

Колона мирних жителів, яка у п’ятницю, 11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя була накрита нещадним вогнем окупантів не дочекалася офійного оголошення про “зелений кордор”.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Як з’ясувалося під час розслідування обставин трагедії, яка призвела до загибелі семи осіб (серед них — одна дитина), мешканці заблокованого окупантами села намагалися врятуватися самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами “зеленого коридору”.

“Це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало”, - застерегли в ГУР Міноборони.

Громадян, які опинилися у небезпеці, просять стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи.

Нагадаємо, після розстрілу колони, яка складалася із жінок та дітей, окупанти змусили мешканців повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту.

За інформацією міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, евакуацію мирних жителів Київської області 12 березня вдалося провести лише частково, зокрема через обстріли з боку російських військ.

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