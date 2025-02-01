Загиблі, поранені, руйнування: стали відомі наслідки ворожої атаки на Харківщину

Ворог атакував цивільних та об’єкти інфраструктури Харківщини. Постраждали люди, зруйновані житлові будинки, виробничі споруди, транспорт та інші об’єкти. Є загиблі та поранені. Триває евакуація мирного населення.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Наслідки ворожої атаки

Харків, 07:42 – уламки збитого БпЛА пошкодили житловий будинок. Постраждали 4 людини (38-річний чоловік, жінки 64, 60, 77 років). Шпиталізовані чоловік і 64-річна жінка. Загинула 60-річна жінка.

Черкаська Лозова, 07:30 – обстріл БпЛА "Шахед", згоріли гараж і 2 авто.

Нова Водолага, 07:22 – падіння "Шахеда" пошкодило виробничі споруди.

Піски-Радьківські, 23:50 – обстріл РСЗВ "Ураган" пошкодив будівлю селищної ради.

Куп’янськ, 15:40 – дрон атакував кафе, пошкоджено фасад і літній майданчик.

Осиново, 13:30 – БпЛА "Молнія" пошкодив дорогу.

Куп’янськ, 09:44 – обстріл, пожежа у господарській будівлі, постраждали 84-річна жінка та 46-річний чоловік.

За добу ворог здійснив 2 атаки на Харківському напрямку та 6 атак на Куп’янському. Евакуйовано 20 людей з Куп’янського та Борівського напрямків.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що через влучання "Шахеда" у Холодногірському районі частково зруйнований приватний будинок, пожежу ліквідували. Постраждали ще 16 будинків. Загинула жінка, четверо людей поранені.

Нагадаємо, 1 лютого ворог здійснив атаку на багато міст України. Є постраждалі.

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