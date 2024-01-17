Загиблі та поранені: Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами Херсона (відео)

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін показав наслідки удару з боку російських окупантів по Дніпровському району Херсона.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, військові злочинці РФ з годину крили вогнем житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

“Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян. Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Мої співчуття рідним загиблого”, - сказав Олександр Прокудін.

Крім того, вибухову травму та контузію отримала 81-річна місцева мешканка. Лікарі “екстренки” надали їй допомогу на місці.

Прокудін показав наслідки обстрілу Херсона

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами "Онікс" по Одещині.

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