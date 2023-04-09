Загиблих на війні в Україні земляків Шойгу потайки поховали далеко від дому

Мобілізованих у російській республіці Тува, де народився міністр оборони РФ Сергій Шойгу, відправили на війну в Україну, а потім потайки від рідних поховали за понад тисячу кілометрів від рідного дому.

Про це повідомляє Telegram-канал “Новая Тыва”.

Родичі виявили поховання тувинців за понад тисячу кілометрів – в Новосибірську. Про їхню загибель вони дізналися із фотографій, опублікованих у місцевих чатах у Viber. Жодних повідомлень про їхню загибель вони не отримували.

Існує припущення, що в такий спосіб військове командування держави-агресорки намагається позбутися претензій родичів загиблих солдатів на виплати.

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“Міністерство оборони на чолі з нашим “великим” земляком Шойгу навіть не спромоглося сповістити родичів про загибель солдатів... Це просто верх цинізму — коли на війну закликають людей із найбідніших регіонів Росії (до яких належить Тува), оскільки там через бідність буде менше відмовників. А потім, після загибелі солдатів, не повідомляючи сім'ям, їх ховають десь у Новосибірську чи іншому регіоні, щоб родичі не претендували на виплати”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в уряді російської республіки Тува раніше прозвітували про специфічну допомогу сім'ям мобілізованих до російської армії. Їм видають вугілля, дрова та живих баранів.

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