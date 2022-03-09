Загиблих серед породіль і дітей після ворожих авіабомбардувань по пологовому у Маріуполі немає

Загиблих серед породіль і дітей після ворожих авіабомбардувань по пологовому у Маріуполі немає

Наразі відомо про 17 поранених - це персонал лікарні та породіллі.

Станом на вечір 9 березня загиблих серед породіль і дітей через авіабомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі немає.

Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у прямому ефірі спільного телемарафону.

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За його даними, наразі відомо про 17 поранених внаслідок ворожого авіанальоту по пологовому будинку. Це персонал лікарні та породіллі, серед діток, попередньо, постраждалих немає.

"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль, по діткам, за попередньою інформацією, потерпілих немає. Я сподіваюся, така цифра - нуль - залишиться. По жертвам також поки цифра залишається на нулі", - сказав він.

Нагадаємо, у другій половині 9 березня у Маріуполі окупанти РФ розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано. На цей злочин відразу відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав дії окупантів звірством і закликав світ негайно закрити небо, щоб зупинити вбивства.

У поліції розпочали розслідування через авіаудар по лікарні. Попередня кваліфікація злочину - ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

ТСН.ua

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