Загиблий в Україні студент із Замбії був завербований ПВК "Вагнер" – Пригожин підтвердив

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні загинув студент із Замбії, засуджений у Москві.

Російський бізнесмен Євген Пригожин підтвердив інформацію про те, що його приватна військова компанія "Вагнер" завербувала у російській колонії громадянина Замбії Лемехані Ньїренду, який згодом загинув на війні в Україні.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на пресслужбу компанії "Конкорд".

"Я добре пам'ятаю цього хлопця. Я спілкувався з ним у Тверській області і запитав: «Навіщо тобі ця війна? Ти через пару років зможеш вийти достроково, скоро будеш удома та побачиш своїх рідних. Навіщо ти поїдеш? Адже шанс загинути доволі високий. Пам'ятай про це", - розповів очільник ПВК "Вагнера".

За словами Пригожина, громадянин Замбії погодився піти на війну нібито через "вдячність за допомогу РФ у здобутті африканцями незалежності".

"Ви, росіяни, багато років допомагали нам, африканцям, здобути незалежність. Коли нам було важко, ви простягали нам руку і продовжуєте це робити й зараз. ПВК Вагнер рятує тисячі африканців, і якщо я поїду разом з вами на війну, мабуть, це найменше, як я можу сплатити за наші борги. А якщо я залишусь живим, то навчуся боротися за свою Батьківщину", - навів слова загиблого студента Пригожин.

Що відомо про смерть студента із Замбії на війні в Україні

У середині листопада стало відомо, що студент із Замбії, який був засуджений у Москві за зберігання наркотиків, загинув в Україні на фронті. Лемехані Ньїренду навчався в Московському інженерно-фізичному інституті, але 2020 року його засудили до 9,5 років позбавлення волі.

Міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо заявив, що вимагає від РФ пояснень, як їхній громадянин опинився на фронті в Україні.

МЗС України також відреагувало на смерть 23-річного студента із Замбії. Так, речник українського МЗС Олег Ніколенко закликав африканські країни вимагати від Росії припинити тиск на їхніх громадян.

Читайте також: