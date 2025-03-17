Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєно звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Олексію Месю (позивний Moonfish) звання Героя України.

Про це свідчить указ президента №165/2025.

У тексті указі йдеться, що полковнику Месю присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння народові держави.

Нагадаємо, Месь загинув 26 серпня 2024 року, коли за штурвалом винищувача F-16 брав участь у відбитті російської масованої атаки ракетами та дронами.