Загиблу журналістку Вікторію Рощину катували в російському полоні — розслідування

Востаннє свідки бачили Вікторію 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.

Журналістку Вікторію Рощину, яку утримували в російському полоні, там катували. Про це, зокрема, свідчать сліди від ножових поранень на тілі, її вага менше за 30 кг, про що розповіли журналістам-розслідувачам у СІЗО на правах анонімності.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" за участі організації "Репортери без кордонів", "Суспільного" й медіа "Ґрати".

За словами анонімного джерела в СІЗО Таганрога, коли Вікторію Рощину доправили туди після катівень на окупованій території Запорізької області, на її тілі вже були ножові поранення. Рощина також розповідала співкамерницям про тортури електричним струмом, після яких вона "була вся синя".

В полоні журналістка відмовлялася від їжі, скаржилася на проблеми зі шлунком, припинення менструації та температуру. Тоді вона важила менше ніж 30 кг.

Таганрозький СІЗО відвідував неназваний російський омбудсман, але під час перевірок журналістку ховали та переводили на інший поверх до закритої кімнати. Востаннє її бачили 8 вересня 2024 року, коли вивели з камери в невідомому напрямку.

Росія підтвердила, що тримає Вікторію Рощину в полоні, лише в травні 2024 року. Вже в жовтні стало відомо, що вона померла під час етапування з Таганрога до Москви. В ГУР зазначали, що журналістку невдовзі мали повернути до України в межах обміну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: українська журналістка померла в російському полоні

Що відомо про Вікторію Рощину

Позаштатна авторка "Української правди", "Громадського" та "Радіо Вільна Європа" Вікторія Рощина перебувала в полоні від серпня 2023 року. В жовтні 2024-го батько журналістки отримав повідомлення про її загибель. Це начебто сталося під час етапування бранки з Таганрога до Москви.

Вікторія від початку повномасштабної війни висвітлювала події в Україні, а в березні 2022 року її затримали російські солдати та тримали в полоні 10 днів у Бердянську. Пізніше звільнили.

Того ж року вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

Влітку 2023-го Рощина вирушила з України до Польщі і через три дні планувала через Росію дістатися на схід України.

Лише на початку жовтня 2023 року оголосили, що Вікторія Рощина зникла безвісти на тимчасово окупованій території України.

27 травня 2024 року Міноборони РФ вперше підтвердило, що утримує журналістку Рощину в полоні.

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