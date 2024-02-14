Загинула 61-річна жінка: росіяни обстріляли понад 20 міст і сіл Харківщини (фото)

Зокрема, ворог обстріляв Вовчанськ і влучив по ринку, де перебували місцеві мирні жителі.
Російські війська протягом 13 лютого обстріляли з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів є загибла і поранена.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти влаштували артилерійські та мінометні обстріли по понад 20 населених пунктах Харківщини. Зокрема, йдеться про: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та ін.
Російські війська також завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.
Вранці 13 лютого ворог обстріляв з артилерії Вовчанськ. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. Внаслідок ударів загинула 61-річна жінка, яка отримала мінно-вибухові травми. Ще одна жінка віком 50 років зазнала травм.
Синєгубов додав, що протягом доби вибухотехніки області розмінували 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.
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Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російські війська двічі завдали ударів по Селидовому на Донеччині: влучили у п'ятиповерхівку та медзаклад. Внаслідок атаки є загиблі.
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