Загинула активістка "Правого сектору", військова 67 ОМБР Наталя Кузнєцова "Іранка"

Загинула активістка "Правого сектору", військовослужбовиця 67-ої ОМБР та дружина сотника "Іранця" Наталя Кузнєцова — подруга "Іранка".

Про це повідомили в "Правому секторі".

"З невимовним жалем та розпачем мусимо повідомити сумну новину. За трагічних обставин загинула наша посестра Наталя Кузнєцова, подруга "Іранка", — повідомили в "Правому секторі".

Подробиці загибелі Наталі поки не повідомляють.

За трагічних обставин загинула Наталія Кузнєцова з позивним Іранка Фото: Новинарня

Що відомо про "Іранку"

Наталя Кузнєцова родом з Олександрії Кіровоградської області.

Вона приєдналася до "Правого сектора" ще на Майдані під час "Революції Гідності".

Згодом Наталя Кузнєцова очолила Чернігівську обласну організацію політичної партії "Правий сектор".

"Від перших днів повномасштабного вторгнення — в строю Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", військовослужбовець 67 ОМБр ЗСУ. Наталя — приклад жіночності, витривалості, внутрішнього спокою і разом з тим активної діяльності задля України", — розповіли побратими.

Чоловік Наталії Кузнєцової – сотник “Правого сектору”, військовослужбовець Віктор Панаско із позивним “Іранець”, який також боронив Україну. Він загинув під Бахмутом Донецької області у травні 2023 року.

Наталя мріяла про велику родину і життя в мирній незалежній країні.

“Хочу мати велику родину. Щоб мої діти і внуки не знали, що таке війна. Хочу на старості літ (якщо доживу) сісти в плетене крісло-качалку і розуміти, що вся моя боротьба за країну була не марною”, — розповідала в інтерв’ю “Челайну” військова 6 років тому.

Найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам "Іранки". висловили як в "Правому секторі", так і інші військовослужбовці ЗСУ.

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", повідомив на своїй сторінці у Facebook командир Добровольчого розвідувального батальйону “Сонечко” ГУР МОУ Руслан Каганець

За 8 годин його допис підтримали понад тисяча підписників.

Нагадаємо, днями загинув на війні ексбоксер збірної України Денис Ящук. Він був вихованцем боксерського клубу "Максим" на Хмельниччині і входив до складу національної збірної та "Українських отаманів".

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