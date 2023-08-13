Загинула ціла родина з немовлям: всі подробиці нещадного обстрілу Херсонщини 13 серпня

У результаті обстрілу загинули дві дитини — 12-річний хлопчик та дівчинка 23 днів. За цим фактом вже розпочато розслідування.

Сьогодні, 13 серпня, російські окупаційні війська продовжують обстріли Херсонської області, внаслідок чого вже відомо про сімох загиблих. Під удар потрапив і обласний центр.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Обстріл Широкої Балки на Херсонщині

Ранком окупанти вдарили по будинках у Широкій Балці. Через обстріл там загинули чоловік, дружина та немовля — дівчинка, якій було 23 дні від народження.

Ще одна дитина подружжя — 12-річний хлопчик загинув у лікарні, медикам не вдалося його врятувати.

Також під обстріл цього ранку потрапили:

Станіслав — там загинули два чоловіки, а ще одна жінка зазнала поранень

Комишани — поранено чоловіка та жінку

Золота Балка — легкі поранення отримала жінка, вона у лікарні

місто Херсон — поранення дістали троє людей.

Крім того, військові РФ здійснили два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.

Загалом унаслідок російських обстрілів станом на 13:00 відомо про 7 загиблих цивільних.

Після цього стало відомо про обстріл самого Херсона. За даними прокуратури, в одному з мікрорайонів окупанти поцілили в багатоповерхівку та поблизу неї. Постраждали троє місцевих жителів, двоє з них у важкому стані госпіталізовані до лікарні.

Наслідки обстрілу міста

"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", — додав Ігор Клименко, очільник МВС.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 13 серпня 2023 року близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл декількох населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинуло шестеро цивільних осіб", — йшлося в повідомленні.

Частина Херсона залишилася без світла

Внаслідок пошкодження високовольтної лінії живлення росіянами частина Херсона залишилась без світла.

"Черговий обстріл Херсона! Цього разу унаслідок ворожих атак пошкоджено високовольтну лінію живлення.Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання", - написав очільник ОВА Роман Морочко.

Морочко додав, що фахівці вже виконують ремонтні роботи й перепідключать електропостачання на резервну лінію. Також він закликав містян заощадити використання електроприладів до закінчення ремонту основних електромереж.

Станом на 15:00 у Херсоні чутно вибухи. Завтра, 14 серпня, на Херсонщині оголошено день жалоби.

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