Кількість загиблих сягнула десятків тисяч: яка ситуація в Маріуполі 3 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 2 травня.

За два місяці війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули тисячі людей, і ці підрахунки неостаточні. Лише у Маріуполі протягом двох місяців війни кількість загиблих людей сягнула десятків тисяч. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Депутат-зрадник від ОПЗЖ співпрацює з окупантами у Маріуполі

Депутат фракції ОПЗЖ Істратов Вадим у Маріуполі погодився співпрацювати з російськими окупантами. Він займається фінансовими питаннями у зруйнованому росіянами Маріуполі. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Associated Press

Як окупанти вивозять трупи з Маріуполя: про відточений механізм ворога повідомили у міськраді

Як не дико це звучить, тіла загиблих вивозять із Маріуполя у вантажівках "гуманітарного вантажу". Про такий механізм ворога розповіли джерела радника міського голови Маріуполя. Тобто, ті самі вантажівки, що завозять "гуманітарні подачки" в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих. У разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку.

Російські війська в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду: мирні мешканці вважають, що окупанти взяли Київ

Для місцевих мешканців вони транслюють альтернативну “реальність”, в якій військові злочинці РФ вже “марширують Хрещатиком, а що Харків перебуває під контролем Росії”, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, окупанти “наглухо” закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні. Військові РФ контролюють, що місцеві мешканці фотографують і знімають на відео. Маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем Росії та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.

Associated Press

Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові - Зеленський

Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові. Посилити ситуацію було неможливо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Порівнювати державу, яка більше нас в 28 разів, армію, яка більше нашої в багато-багато разів, техніку, якої у них більше в 20-30 разів - складно. Тому ми боремося так, як ми боремося. І я думаю, всі це бачать”, - наголосив Зеленський.

Зеленський прокоментував евакуацію з "Азовсталі"

Українська сторона продовжує пропонувати евакуацію людей із території заводу “Азовсталь” в Маріуполі. Працюють декілька треків. Про повідомив президент України Володимир Зеленський.

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“Один з треків - запропонований Організацією об’єднаних націй. Я знаю, що, на жаль вона - ця евакуація - не стосується військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність. ООН говорить тільки про допомогу щодо вивезення цивільних людей. Ми вже їх вивозили, коли Росія не блокувала Маріуполь. Зараз ми говоримо про цивільних людей з “Азовсталі” - там вони є, вони бояться виходити, бо їх вбивають. Зараз ми говоримо саме про цей трек”, - розповів Зеленський.

Він також додав, що наразі все залежить від російської сторони. Процес складний навіть з урахуванням того, що приєдналася ООН.

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Співробітниця заводу "Азовсталь" після евакуації: "Ми не бачили сонячного світла 2 місяці. Нам було страшно"

Співробітниця заводу “Азовсталь” розповіла, що провела тижні, ховаючись у лабіринті бункерів радянських часів під об’єктом. Вона намагалася втекти з Маріуполя, але не змогла через невпинний обстріл.

“Обстріл був такий сильний... На виході з бомбосховища, на кількох верхніх сходах, можна було дихати, бо не вистачало кисню. Я навіть боялася вийти і подихати свіжим повітрям. Я не можу в це повірити. Два місяці темряви. Ми не бачили сонячного світла. Нам було страшно", - згадує вона.

Після евакуації росіяни поновили обстріли "Азовсталі": на заводі досі є сотні цивільних

У Нацгвардії повідомили, що 1 травня не всі цивільні змогли покинути "Азовсталь" і досі перебувають у бункерах заводу. Російські окупанти одразу після завершення евакуації цивільних знову поновили обстріли заводу "Азовсталь" у Маріуполі. До евакуації загарбники два дні дотримувалися режиму припинення вогню.

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У зоопарку Маріуполя гинуть тварини

Внаслідок обстрілів російських солдатів у зоопарку Маріуполя гинуть тварини. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вже загинули 19 тварин. За його словами, не вижили п'ять верблюдів, три лами, шість мавп, чотири страуси та леопард.

Евакуйовані з "Азовсталі" розповіли про виживання під обстрілами росіян

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