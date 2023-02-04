Загинули дві жінки: в одній з багатоповерхівок Одеси спалахнула пожежа

У квартирі згоріло також домашнє майно

В Одесі у Суворовському районі трапилася пожежа. Внаслідок інциденту загинули дві жінки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС.

"Сьогодні, о 00:06, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння в квартирі на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку на вул. Крилова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники встановили: горить домашнє майно в квартирі. Пожежу ліквідували о 00:46 на загальній площі приблизно 50 кв. м.

Згодом стало відомо, що загинули дві жінки - 1954-го та 1988-го років народження. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Нагадаємо, уся Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Додамо, масштаб аварії на ключовій підстанції в Одесі доволі суттєвий, обмеження енергоживлення будуть тривалішими. Все через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

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