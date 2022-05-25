Загинули, поки пиячили: український дрон-камікадзе зіпсував окупантам "застілля" на броні танка (відео)

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили воржий танк разом з окупантами.
Українські Сили спеціальних операцій за допомогою дронів-камікадзе вправно знищують російських окупантів.
Відео знищення ворожого танку разом з росіянами опублікувала прес-служба ССО.
Окупанти на одній із позицій спокійно пиячили, сидячи на броні свого танку. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря. Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою влетів просто в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Було знищено два екіпажі окупантів.
Увесь процес знищення зняла камера, розташована на дроні.
У ССО зазначили, що це відео вперше публікується на широкий загал, але бойове застосування безпілотників-камікадзе є сталою практикою для українських захисників під час війни з російськими загарбниками.
"Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", — зазначають Сили спеціальних операцій.
Раніше росіяни хотіли похвалитися, що знищили батарею гаубиць М777, а натомість зганьбилися (відео).
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