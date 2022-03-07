Загинули сотні громадян: у Росії комісія з прав людини закликала негайно припинити війну в Україні

Зазначається, що ця комісія "якимось дивом" змогла ухвалити заяву.
У Росії, президент якої розпочав війну в Україні, комісія з політичних прав Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини вимагає припинити війну в Україні.
Лист підписали 13 членів комісії. Вони закликають врегулювати війну шляхом переговорів.
Про це у Facebook написала російська політологиня, колишня членкиня РПЛ Катерина Шульман.
Комісія констатувала, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян. Там вважають, що війну в Україні необхідно зупинити якнайшвидше і “перейти до вирішення всіх протиріч між двома країнами в межах перемовин".
“Комісія з політичних прав змогла якимось дивом ухвалити заяву. Ми, члени Ради при президенті РФ щодо розвитку громадянського суспільства та прав людини, не виносимо політичних оцінок і не робимо політичних пропозицій. Але ми констатуємо, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян, усіма останніми подіями поставлена під загрозу реалізація багатьох соціальних та особистих прав громадянина та людини", - йдеться в повідомленні.
У комісії зазначили, що блокування російських ЗМІ "Ехо Москви" та "Дождь" збільшило ризики для реалізації прав громадян.
"У суспільстві доречні різні погляди на ситуацію в Україні та на російсько-українські відносини. Але останній тиждень показав, що ціна використання армії на вирішення наявних проблем занадто велика", - додала Шульман.
До слова, під заявою підписалися 13 людей.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.