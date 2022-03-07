Загинули сотні громадян: у Росії комісія з прав людини закликала негайно припинити війну в Україні

Загинули сотні громадян: у Росії комісія з прав людини закликала негайно припинити війну в Україні

Зазначається, що ця комісія "якимось дивом" змогла ухвалити заяву.

У Росії, президент якої розпочав війну в Україні, комісія з політичних прав Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини вимагає припинити війну в Україні.

Лист підписали 13 членів комісії. Вони закликають врегулювати війну шляхом переговорів.

Про це у Facebook написала російська політологиня, колишня членкиня РПЛ Катерина Шульман.

Комісія констатувала, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян. Там вважають, що війну в Україні необхідно зупинити якнайшвидше і “перейти до вирішення всіх протиріч між двома країнами в межах перемовин".

“Комісія з політичних прав змогла якимось дивом ухвалити заяву. Ми, члени Ради при президенті РФ щодо розвитку громадянського суспільства та прав людини, не виносимо політичних оцінок і не робимо політичних пропозицій. Але ми констатуємо, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян, усіма останніми подіями поставлена під загрозу реалізація багатьох соціальних та особистих прав громадянина та людини", - йдеться в повідомленні.

У комісії зазначили, що блокування російських ЗМІ "Ехо Москви" та "Дождь" збільшило ризики для реалізації прав громадян.



"У суспільстві доречні різні погляди на ситуацію в Україні та на російсько-українські відносини. Але останній тиждень показав, що ціна використання армії на вирішення наявних проблем занадто велика", - додала Шульман.

До слова, під заявою підписалися 13 людей.