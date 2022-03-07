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Загинули сотні громадян: у Росії комісія з прав людини закликала негайно припинити війну в Україні

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Загинули сотні громадян: у Росії комісія з прав людини закликала негайно припинити війну в Україні

Сергій Гайдай

Зазначається, що ця комісія "якимось дивом" змогла ухвалити заяву.

У Росії, президент якої розпочав війну в Україні, комісія з політичних прав Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини вимагає припинити війну в Україні. 

Лист підписали 13 членів комісії. Вони закликають врегулювати війну шляхом переговорів.

Про це у Facebook написала російська політологиня, колишня членкиня РПЛ Катерина Шульман.

Комісія констатувала, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян. Там вважають, що війну в Україні необхідно зупинити якнайшвидше і “перейти до вирішення всіх протиріч між двома країнами в межах перемовин".

“Комісія з політичних прав змогла якимось дивом ухвалити заяву. Ми, члени Ради при президенті РФ щодо розвитку громадянського суспільства та прав людини, не виносимо політичних оцінок і не робимо політичних пропозицій. Але ми констатуємо, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян, усіма останніми подіями поставлена   під загрозу реалізація багатьох соціальних та особистих прав громадянина та людини", - йдеться в повідомленні.

У комісії зазначили, що блокування російських ЗМІ "Ехо Москви" та "Дождь" збільшило ризики для реалізації прав громадян.
 
"У суспільстві доречні різні погляди на ситуацію в Україні та на російсько-українські відносини. Але останній тиждень показав, що ціна використання армії на вирішення наявних проблем занадто велика", - додала Шульман.

До слова, під заявою підписалися 13 людей.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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