Загинули три покоління жінок: нові деталі ракетного удару по Одесі, який забрав життя немовляти, його мами і бабусі

Загинули три покоління жінок: нові деталі ракетного удару по Одесі, який забрав життя немовляти, його мами і бабусі

Вчора, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра.

Одеський пекар Юрій Глодан втратив дружину, довгоочікувану донечку та матір своєї дружини.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлини загиблих та написав: "Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!".

Загибель Валерії з дитиною прокоментували друзі, знайомі та викладачі Одеського національного університету, де вона навчалася на факультеті журналістики.

Відомо, що жінці було усього 28 років, 30 серпня 2019 року вона вийшла заміж за Юрія Глодана. За місяць до війни у пари народилася дочка, дівчинку назвали Кіра.

Нагадаємо, що 23 квітня російські війська завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі Одеси. Внаслідок вибухів ворожих снарядів зруйновані житлові приміщення між 2 та 5 поверхами, виходи було заблоковано, люди перебували у пастці. Також виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. За попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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