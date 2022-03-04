"Загинуло 10 тисяч військових": російський окупант у СБУ на допиті зателефонував сім'ї та зізнався, що відбувається в Україні

"Загинуло 10 тисяч військових": російський окупант у СБУ на допиті зателефонував сім'ї та зізнався, що відбувається в Україні

Він попросив показати це відео всім знайомим, щоб вони розуміли, що український народ добрий та не хоче війни.

Російські окупанти потрапляють у полон і розповідають своїм сім'ям те, що справді відбувається в Україні. Пропагандисти Кремля говорять про незначні втрати своїх солдатів, тоді як полонений говорить про тисячі загиблих.

Про це повідомили у преслужбі СБУ.

Так, один із окупантів потрапив у полон, звідки зв'язався зі своїми близькими. Їм він розповів, що в Україні аж ніяк не поганий народ, як хоче переконати Кремль.

“Наш уряд промиває мозок нашому народу. У тому, що тут відбувається, винна сама Росія. Вони вбивають людей, мирних мешканців, дітей. Нехай усі знають, яка Росія: ми агресори, ми винищувачі. За останніми даними, сюди приїхало дуже багато військовослужбовців з усієї країни. Путін розповідає, що тут померло 10 людей — усе це туфта. Тут загинуло близько 10 тисяч військових, якщо не більше”, — розповів полонений окупант.

Він також попросив показати це відео всім знайомим, щоб вони розуміли, що український народ добрий та не хоче війни.

“Чесно, до мене проявили найкращі методи. Мені зашили рану, мене вилікували”, — додав військовий злочинець.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: