"Загинуло багато російських офіцерів": під Херсоном завдано точного удару по штабу окупантів

Уражено штаб 7 дивізії повітрянодесантних військ, де на момент удару проходило щоденне планування.

Під Херсоном українські бійці 19 вересня завдали точного удару по штабу 7-ї дивізії ВДВ, внаслідок якого загинуло багато російських офіцерів.

Про це з посиланням на джерела повідомив Telegram-канал ВЧК-ОДПУ.

За інформацією джерела, попередньо загинуло багато офіцерів, точна кількість жертв ретельно приховується. У момент обстрілу у десантників відбувалося щоденне планування.

Удар по штабу 7 дивізії підтвердив також голова організації ветеранів цього підрозділу Євген Ханін. Аудіо із його коментарем з'явилося на каналі.

"По іншому командному пункту був приліт. Сьогодні. Є втрати. Але це війна, постійно втрати бувають. Це життя. Нікуди не дінешся. Періодично обстріли бувають", – каже Ханін у короткому аудіо.

Адміністратори каналу нагадали, що днями стало відомо про ліквідацію колишнього замкомандира 7 десантно-штурмової дивізії з Новоросійська полковника Андрія Кондрашкіна. А у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони України відправили до пекла командира цієї дивізії Андрія Суховецького. Автомобіль, яким їхав окупант, обстріляли з мінометів.

Днем раніше, 18 вересня, ворог атакував позиції українських бійців, намагаючись повернути свої втрачені позиції в районі Андріївки, Роботиного та Кліщіївки.

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