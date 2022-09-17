Від рук окупантів загинуло чотири покоління однієї родини: під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми

Під Ізюмом знайшли поховання цілої родини з маленькими дітьми, яких убили російські окупанти. Родина Столпакових жила щасливим життям, поки їх не прийшли "освобождать" росіяни.

Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії.

Про це повідомила радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук з посиланням на матеріал "Їх убила Росія".

Батьки Лесі загинули зовсім молодими. Мамі Олені Столпаковій 1 лютого виповнилось тільки 31, татові Дмитру - 33. Вони мали власний бізнес, продавали дитячий одяг та були власниками інтернет-магазину подарунків. Виховували двох донечок. Для Саші Дмитро був вітчимом, мала інше прізвище, тому її могли знайшли пізніше.

"Сім'я жила щасливим спокійним життям, поки російські війська не прийшли убивати мирних українців. 9 березня близько 7:00 на будинок по вул. Першотравневій росіяни скинули авіабомбу, а потім прицільно добивали його з танка, поки він остаточно не зруйнувався. Під завалами будинку загинуло щонайменше 44 людини", - написала вона.

ФОТО: Дар'я Герасимчук/Facebook

За словами очевидців, їх завалило уламками у підвалі, де вони ховалися від російських обстрілів. Сусіди навіть не могли допомогти вибратися через щільні обстріли російських військових. На момент авіаудару з родиною Столпакових у підвалі також перебували батьки Олени, її молодша сестра та бабуся. Там загинуло чотири покоління однієї родини.

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Радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук опублікувала імена невиннно убитих людей. Це:

- Столпакова Олеся Дмитрівна, 27.04.2016 р.н.

- Панюхно Олександра Антонівна, 22.08.2013 р.н.

- Столпакова Олена Олександрівна, 01.02.1991 р.н.

- Столпаков Дмитро Сергійович, 03.05.1988 р.н.

Батьки Олени:

- Жихарьов Олександр Іванович, 04.01.1973 р.н.

- Жихарьова Тетяна Євгенівна 16.01.1973 р.н.

Як повідомляли раніше, у звільненому Ізюмі Харківської області знайшли масове поховання - понад 400 могил. Там і військові, і цивільні, а ще багато закатованих людей. Управління ООН із прав людини збирається направляти до Ізюма місію.

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