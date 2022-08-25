Загинув 17-річний юнак: окупанти знову обстріляли Оріхів та навколишні населені пункти

Російські окупанти 25 серпня обстріляли Оріхів та навколишні населені пункти, внаслідок чого загинув 17-річний хлопець.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки", - написав він.

Старух також додав, що внаслідок ворожого обстрілу зруйновано десятки приватних будинків.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 183-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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