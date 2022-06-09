Загинув, коли захищав дітей: Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність"

Відомого українського актора Пашу Лі, який трагічно загинув в Ірпені, посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагороду президент України Володимир Зеленський вручив мамі загиблого актора Марії.

Про це повідомила колега Паші, акторка Дарія Рибак, та опублікувала відповідні світлини.

Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"Наш янгол Паша Лі був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Завдяки таким як Паша, завдяки таким відважним і хоробрим людям ми живемо і дихаємо досі. І просто усвідомлювати це – дуже гірко і боляче. Сам факт того, що життя коштує так дорого. Паша для мене був завжди прикладом життєрадісності, позитиву, оптимізму і гедонізму! Ми маємо цінувати те, що маємо тут і зараз, в пам'ять про нього і всіх героїв, які отримують нагороди посмертно", - написала Дарія.

Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Нагадаємо, 19 травня сайті ОП з'явилася петиція з проханням посмертно нагородити Лі заслуженим званням Героя України.

"Прошу президента нагородити Павла Лі посмертно заслуженим званням Героя України, який загинув у місті Ірпінь Київської області при виконанні допомоги людям під час війни з окупантами 6 березня 2022 року", - йшлося в тексті петиції.

Петиція про нагородження Паші Лі / Фото: president.gov.ua

Зазначимо, Паша Лі трагічно загинув в Ірпені 6 березня. Актор зняв бронежилет та захищав ним дітей від обстрілів. Усіх дітей вдалося врятувати.

Актора поховали 18 березня у Ворохті. Провести Пашу в останню путь прийшло сотні прикарпатців. Люди вишикувалися у "живий коридор" і з українською символікою та лампадками зустріли і віддали шану українському герою.

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