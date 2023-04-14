Загинув командир взводу Інтернаціонального легіону: батько 4 дітей з Польщі поїхав захищати Україну

Чоловік у Бахмуті отримав тяжке поранення.
У Польщі в місті Бралін 14 квітня попрощались із командиром взводу Інтернаціонального легіону Міхалом Журеком. Батько чотирьох дітей з Польщі у квітні 2022 року добровільно пішов захищати свободу України.
Про це пише tvp.info.
Дружина Міхала Агата Журек розповіла, що вони з чоловіком виховували чотирьох дітей, віком від 12 до 18 років. У квітні 2022 року поляк добровільно вирушив до України, щоб захищати нашу державу від російських окупантів.
"Він сказав, що буде боротися за свободу України і безпеку Польщі. Після повернення до Польщі хотів служити у Війську польському", - сказала Агата.
45-річний Міхал отримав тяжке поранення в голову 25 березня у Бахмуті. Його доправили до лікарні Дніпра, де польський доброволець помер.
Поховали захисника України у місті Бралін. Попрощатися з ним прийшла українська делегація та військові ЗСУ. На труну чоловіка поклали прапор України, а на могилу - вінки від його побратимів і народу України.
Нагадаємо, війна Росії проти України може тривати ще кілька років – такий варіант не виключає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
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