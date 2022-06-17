Загинув кожен сьомий окупант: Арестович розповів про співвідношення втрат у російській та українській арміях

Загинув кожен сьомий окупант: Арестович розповів про співвідношення втрат у російській та українській арміях

Втрати російської армії у війні проти України є значно більшими, ніж у ЗСУ.

За даними радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, із російський окупантів, яких відправили на війну проти України загинув кожен 7 окупант.

Про це він сказав у розмові з російським адвокатом та правозахисниким Марком Фейгіним у п'ятницю, 17 червня.

"У російському угрупуванні, яке прийшло до України війною, загинув кожен сьомий військовий. У нас - загинув кожний 70 серед тих, хто став на захист України. Відчувате різницю? А тому співвідношення та динаміка повністю на нашій стороні. Але це все займає час", - заявив Арестович.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи інформацію про те, що країни Заходу домовилися не поставляти Україні танки і штурмові літаки, вважає, що західні партнери не хочуть остаточної поразки РФ у війні в Україні.

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