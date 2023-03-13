Загинув у боях за Бахмут: у ЗСУ повідомили про смерть командира роти "Холодного яру", який воював від 2014 року

Олександр Басалига брав участь в акціях Революції гідності, а потім вступив до лав ЗСУ, щоби звільняти український Донбас.

В Бахмуті загинув 31-річний командир роти 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" старший лейтенант Олександр Басалига з позивним "Монгол". Він воював за Україну від 2014 року.

Про смерть героя повідомила прессекретарка 93-ї бригади Ірина Рибакова.

"Сан Санич Басалига. Ось так мені хотілося називати цього ротного. Не за позивним - "Монгол", а більш чемно", - розповіла Ірина Рибакова.

Фото: Ірина Рибакова

Боєць служив у 1-й окремій танковій бригаді навідником танка, брав участь у боях за Дебальцеве.

У 2016 році його було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Після успішних боїв у районі Волновахи Олександру доручили командувати танковим екіпажем, згодом воїн мав ще кілька ротацій на Донбас.

У грудні 2022 року Героя нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни".

Від початку повномасштабної війни Олександр прийняв командування ротою в батальйоні Богдана Дмитрука.

"Він служив у нас на штабі у відділі бойової підготовки, і я думала, що він "паперовий офіцер". І тому трохи здивувалася, що він прийняв роту в батальйоні Богдана Дмитрука. Виявилося, що з початком великої війни він вирішив перейти у піхоту і брати безпосередню участь у боях", - написала прессекретарка.

У Бахмуті Олександр був поранений під час обстрілу будинку, якийсь час пересувався на інвалідному візку, але відновився і продовжив командувати ротою. Згодом утримував позиції за річкою Бахмутка, у східній частині міста.

"Сан Санич загинув у Бахмуті. І я гадаю, що він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував", - написала Ірина Рибакова.

Додамо, що у Києві 10 березня віддали останню шану військовому 67-ї окремої механізованої бригади, комбату Дмитру Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він загинув в бою під Бахмутом.

У столиці президент України передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина.

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