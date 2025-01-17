Загинув у рукопашному бою з якутом: Зеленський надав звання Героя України захиснику Дмитру Масловському

Дмитро Масловський на позивний “Кобра” від початку повномасштабної війни був воїном 71 Єгерської десантно-штурмової бригади.

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України військовому Дмитру Масловському на позивний “Кобра”, який загинув у рукопашному бою з окупантом з Якутії.

Про це повідомив президент у Telegram.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди пам'ятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", – написав Зеленський.

Нагороду полеглому військовому надали за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за самовіддане служіння українському народові, йдеться в указі.

Що відомо про Дмитра Масловського

Дмитро Масловський народився 7 листопада 1994 року в селі Янишівка Подільського району Одеської області. У 2017–2020 роках брав участь в АТО/ООС.

У 2023 році його мобілізовували на військову службу. Масловський проходив її в 71-й окремій єгерській бригаді. Брав участь у боях на Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямку.

Наприкінці листопада 2024 року в Любашівській громаді повідомили, що захисник загинув 17 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Трудове Донецької області.

У січні 2025 року до Мережі потрапило відео з рукопашним боєм між окупантом з Якутії та українським військовим, внаслідок якого наш воїн помирає. Військовий медик Віцик повідомив, що на відео був Дмитро Масловський.

Це відео сколихнуло соцмережі! Історія десантника, що вступив у рукопашний бій з якутом

Читайте також: