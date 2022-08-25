Загинув у свій день народження: в Україні ліквідований командир танкового батальйону ЗС РФ

Василь Лушніков загинув у свій день народження – 23 серпня – "під час стрімкої атаки".

В Україні ліквідований командир танкового батальйону збройних сил Російської Федерації майор Василь Лушніков.

Про це в четвер, 25 серпня, повідомляє телеграм-канал "Союз танкистов России".

Зазначається, що командир танкового батальйону російської армії загинув у свій день народження – 23 серпня – "під час стрімкої атаки".

"Василь із офіцерської династії. Батько-полковник. На жаль, тіло в танку "героя" зараз перебуває під обстрілом. Похорон та прощання з Василем Ігоровичем буде додатково скоріше у Волгограді", – йдеться в повідомленні.

"Шановні воїни, відгукніться, хто це так дуже влучно відсвяткував День Прапора та День Незалежності? За таке треба давати Героя України. Згідно з даними російських окупантів, о 8.00 23 серпня невідомі поки що українські Герої відбили атаку танкового батальйону ЗС РФ, і знищили танк командира батальйону Василя Лушнікова... Цікаво, де це та як відбулось, цей подвиг має бути належним чином відображений в історії Війни за Незалежність", – прокоментував у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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