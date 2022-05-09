Загинув від обстрілів російських окупантів: у Києві попрощалися із журналістом Олександром Маховим (фото, відео)

Прощання відбулося у Михайлівському золотоверхому соборі.

У Михайлівському золотоверхому соборі Києва 9 травня відбулося прощання з журналістом, військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Маховим, який загинув 4 травня, боронячи Україну від російської агресії.

Поховають журналіста на Берковецькому кладовищі.

Про це пише "Суспільне".

Попрощатися з загиблим прийшло близько сотні людей: колеги-журналісти, військові.

"Людина, з якою ми сьогодні прощаємось, це в першу чергу людина. Це чоловік, який завжди відповідав за свої слова, який пішов захищати нас, який був дуже добрим. І взагалі коли починаєш говорити, що "був" це, м'яко кажучи, не вкладається в голові... Саша — герой", — сказав журналіст телеканалу "Україна" Артем Джепко.

Телеоператор з каналу "Україна" Владислав Смолянець пригадав, як Махов працював на корпункті у Луганську і робив матеріали з окупованого міста.

"Коли він перший раз пішов воювати, він сказав, що повинен звільнити свою землю. Його мрія повинна здійснитись", — сказав Смолянець.

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст "Військкор". 2020 року став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

Нагадаємо, 4 травня через обстріл російськими військами загинув журналіст Олександр Махов, який ніс службу у лавах Збройних сил України. Махов народився у Луганську, протягом тривалого часу мешкав у Києві. Олександрові було 36 років. Він зустрів свій день народження у квітні на фронті. Його підрозділ брав участь у боях, зокрема, на Ізюмському напрямку.

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