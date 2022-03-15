"Загіпнотизовані агресією РФ" - Зеленський про відмову НАТО закрити небо на Україною

НАТО побоюється третьої світової війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО або деякі його члени, схоже, що загіпнотизовані агресією РФ і бояться можливої третьої світової війни, якщо Альянс закриє небо над Україною, яку варварськи знищує путінська Росія.

Про це президент України заявив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, до якої 15 березня доєднався у відеоформаті.

Також читайте Естонія звернулася до НАТО та ЄС з вимогою закрити небо над Україною

"Російське вторгнення до України зруйнувало абсолютно все, на чому трималася безпека, у нашому регіоні. впевнений, що і міжнародна безпека. Вагу організації, на яку ми всі сподівалися, сили міжнародної конвенції, поставили під сумнів і наймогутніший Альянс світу - НАТО. Альянс, який схоже, чи деякі члени цього Альянсу, загіпнотизовані агресією РФ. Ми чуємо дуже багато міркувань про третю світову війну. Про те, що третя світова, нібито, може розпочатися, якщо НАТО закриє українське небо від російських літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною, через це російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста і вбивати людей, підривати лікарні, школи...", - сказав Зеленський.

Читайте також: