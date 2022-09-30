Росія загнала себе в глухий кут: Буданов вважає, що мобілізація в РФ є "подарунком для України"

В українській розвідці вважаються, що Росія, оголосивши в країні мобілізацію, цим лише "загнала себе у кут".

Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов прокоментував мобілізацію в Росії. За його словами, цим рішенням Путін зробив "подарунок для України", бо це "пришвидшить процес, який уже неможливо спинити".

Про це очільник ГУР генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Не потрібно боятися мобілізації. Насправді, це подарунок для нас. Це тільки пришвидшить процес, який уже неможливо спинити. Це агонія. Вони зараз зіткнуться з проблемою, яку ми вже пережили. Це, до речі, третій епізод в історії рф, коли відбувається мобілізація: 1914-ого, 1941-ого і втретє - 2022-ого. Росія зазнала себе в глухий кут. Із нього в принципі ще реально вийти. Це визнання того, що сталась помилка. Вони знають, як це показати. Механізми і модель опрацьовані. Нам дуже чітко відомо - вихід на адмінкордони 1991-оо і почати спробувати вибудувати якийсь діалог з сусідами і світом. Але це автоматично означає трансфер влади", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Буданов висловив впевненість, що активні бойові дії в Україні незабором закінчаться.

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