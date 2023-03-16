"Загнаний Путін" погрожує ядерною війною: це лише шантаж чи готуватися до найгіршого

Збиття Росією американського безпілотника було навмисною провокацією. Це викликає занепокоєння, але протистояння може стати гіршим. Це дрібниця порівняно з тим, що може зробити Росія.

Про це пише telegraph.co.uk.

"Путін загнаний у кут, його позиція слабшає з кожним днем, оскільки західні танки починають з’являтися за горизонтом і наближається весняний наступ Зеленського. Великий російський наступ на сході України, схоже, провалився. Західні санкції знищують російську економіку", - пише видання.

Журналісти зазначають, що українці мають намір вибити російські війська зі сходу України, а також із Криму. Це, без сумніву, означало б кінець правління Путіна. Але це означатиме небезпечний момент.

"Диктатор із задоволенням повторював публічно історію про свою молодість у Ленінграді, коли спостерігав, як загнаний у кут щур відбивається. Протягом багатьох років Кремль старанно створював образ Путіна як нещадного колишнього офіцера КДБ, який не боїться вживати сміливих дій для захисту РФ, особливо коли протистоїть об’єднаним силам Заходу.

Західна аудиторія здебільшого полюбила цей наратив. Однак реальність набагато складніша. Путін набагато раціональніший і розважливіший, ніж вважають його опоненти. У нього є нюх до слабкостей. Він любить гарне життя. Як зазначив Гаррі Каспаров, "Путін хоче правити, як Сталін, але жити, як Абрамович", - зазначає видання.

У дослідженні для Heritage Foundation йдеться що існує ще одна сфера, де західна аудиторія надто спрощує реальні здібності Путіна – зокрема, щодо ядерного питання.

"Ми стверджуємо, що загроза використання Росією ядерної зброї є передусім тактикою, щоб налякати вибрану західну аудиторію і таким чином послабити зв’язок між Україною та її західними союзниками. Неправі ті, хто вважає, що самі росіяни розглядають їх як звичайну зброю війни", - йдеться у дослідженні.

Не можна виключати, що Росія не використає ядерну зброю як "останній засіб" проти України. В останній ядерній доктрині Росії є чотири обставини, які можуть виправдати розгортання ядерної зброї: неминуче застосування ядерної зброї проти Росії, фактичне застосування ядерної зброї проти Росії, загроза перешкоджанню контролю Росії над її ядерною зброєю та загроза існуванню Росії. Хоча жодна з цих умов не застосовується до війни проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Влодимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США. Йдеться про обмеження таких озброєнь.

Як пояснив український дипломат Роман Безсмертний, такий крок з боку РФ означає поновлення випуску стратегічних наступальних озброєнь з погляду потреб сьогодення. Однак політик вважає, що вони є мінімальними.

Довідка:

Останні ядерні випробування відбулися напередодні розпаду СРСР 1990 року, коли на полігоні Нова Земля був здійснений підземний груповий підрив восьми зарядів загальною потужністю у 70 кілотонн. Перевірка реальної готовності ракет-носіїв зазвичай відбувається шляхом відстрілу найстарішої ракети: якщо вона виконувала своє завдання, термін експлуатації продовжувався. Якщо ж ні, то запускають наступну ракету і т.д., поки не відбудеться успішний пуск.

Іран лякає світ: чи буде ядерна війна, США пригрозили ударами| Сергій Данилов

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