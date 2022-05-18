Загнав себе у пастку: колишній помічник Єльцина пояснив, чому Путін не може відступити з України

Загнав себе у пастку: колишній помічник Єльцина пояснив, чому Путін не може відступити з України

Експомічник першого президента РФ Бориса Єльцина з питань оборони Олександр Темерко розповів, з яких причин нинішній кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує загарбницьку війну проти України.

Потужна машина державної пропаганди та міф про могутність армії, який базується на колишніх перемогах імперської Росії та СРСР, не дозволяють Путіну вже зараз зрозуміти свою приреченість на фіаско та вивести війська з України.

Таку думку в статті британського видання Daily Mail висловив британський бізнесмен українського походження, колишній помічник першого президента Росії Бориса Єльцина з питань оборони Олександр Темерко.

Він навів для прикладу війну, яку 1979 року китайський лідер Ден Сяопін розв'язав проти В'єтнаму. Тоді ушестеро менша стотисячна в'єтнамська армія змогла зупинити війська Китаю, і глава КНР, усвідомивши помилку, через кілька тижнів після початку бойових дій дав вказівку припинити вторгнення.

Зараз російська армія практично повторює шлях китайців. Вона вже відступила з-під Києва та вивела війська з півночі України. Також нині активно звільняються території довкола Харкова.

"Дену Сяопіну знадобилося всього кілька тижнів такої руйнівної війни, щоб зрозуміти, що його армія годиться тільки для показових парадів біля мавзолею Мао Цзедуна на площі Тяньаньмень у Пекіні. Він вирішив вивести свої війська, зрозумів, що глобальна інтеграція і економіка, що бурхливо розвивалася, були для Піднебесної важливішими, ніж підтримка міфу про найлютішу армію у світі", - написав Темерко.

Проте бізнесмен зазначає, що Путін не такий розумний, як тодішній лідер Китаю. Будучи заручником власної пропаганди, кремлівський диктатор вірить у "легендарність" своєї армії та продовжує війну проти України.

"Путін потрапив у пастку всіх міфів про військову міць, що лежать в основі його легітимності й служать головною ідеологічною основою російської держави. Справа в тому, що сьогодні Росія - агресорка і вигнанка, а її "легендарна" армія виявилася варварською та зганьбленою бандою воєнних злочинців та мародерів", - заявив Темерко.

Це стало зрозуміло усьому світу після того, як відкрилися злочини у звільнених Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах. Також усі бачать, на що "рускій мір" перетворив Маріуполь. Росія відмовилася прийняти "китайський варіант", змінити курс і виправити помилки, тому на неї чекає лише катастрофа.

Через жахливі дії Путіна та його армії США ухвалили історичний документ про військову допомогу Україні - лендліз. Таке раніше в історії було лише один раз, коли світ об'єднувався для боротьби з гітлерівським нацизмом.

"Путін так погано впорався із ситуацією, що світові лідери від Вашингтона до Лондона та Берліна домовилися не лише захищати Україну від агресора, а й забезпечити повернення раніше захоплених територій - і, що важливіше, зламати російську військову машину, щоб країна більше ніколи нікому не могла погрожувати", - наголосив експомічник Єльцина.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як Путін керує війною в Україні.

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